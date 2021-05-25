также в разделеЭкономика
«Газпром» не стал наращивать транзит через Украину 13
Кабмин предложил обложить авто среднего класса налогом на роскошь 77
Глава Минагрополитики: Рынок земли будет запущен в штатном режиме с 1 июля 18
Шмыгаль прогнозирует двукратное подорожание земли 18
СМИ: Международная лаборатория подтвердила качество топлива БРСМ 24
Украинские ТЭС признали главными загрязнителями воздуха в Европе 21
Промпроизводство в Украине растет второй месяц подряд 11
Украина увеличила импорт автомобилей 14
Кабмин объявил конкурс на должности четырех членов набсовета Нафтогаза 12
Назначен временный руководитель Укравтодора 19
Укрзализныця продает 11 из 182 непрофильных активов 12
НКРЭКУ рассмотрит запрет импорта электроэнергии из РФ и Беларуси 16
Новый прокурор четвертый раз закрыл дело «Роттердам+» 18
С начала года госбанки получили 3,2 миллиарда прибыли 16
Новый глава Минэкономики против повышения налогов 17
Рада назначила Любченко министром экономики 31
Кабмин планирует провести конкурс на должности членов набсовета Натфогаза 12
Члены набсовета Нафтогаза согласились продлить контракты еще на год 8

Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию Кувейт. Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел

Для украинских производителей молока и молочных продуктов это уже пятый открытый экспортный рынок с начала 2021 года. Ранее были открыты рынки Ливана, Японии, Аргентины и Ливии.

«Регион Залива, в частности Кувейт, интересует многих украинских производителей пищевых продуктов. Я рад сообщить, что сегодня мы создали для них дополнительные возможности зарабатывать на этом рынке благодаря совместной работе МИД и Госпродпотребслужбы. В долгосрочной перспективе это также усилит позиции Украины как поставщика аграрной и пищевой продукции в Кувейт», - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Работа по открытию новых экспортных рынков является сверхважной, ведь увеличение украинского экспорта - это залог экономического роста нашего государства», - отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги