Украинские производители молока и молочных продуктов получили возможность экспортировать свою продукцию Кувейт. Соответствующий ветеринарный сертификат согласован компетентными органами обеих стран, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел

Для украинских производителей молока и молочных продуктов это уже пятый открытый экспортный рынок с начала 2021 года. Ранее были открыты рынки Ливана, Японии, Аргентины и Ливии.

«Регион Залива, в частности Кувейт, интересует многих украинских производителей пищевых продуктов. Я рад сообщить, что сегодня мы создали для них дополнительные возможности зарабатывать на этом рынке благодаря совместной работе МИД и Госпродпотребслужбы. В долгосрочной перспективе это также усилит позиции Украины как поставщика аграрной и пищевой продукции в Кувейт», - заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Работа по открытию новых экспортных рынков является сверхважной, ведь увеличение украинского экспорта - это залог экономического роста нашего государства», - отметила председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.