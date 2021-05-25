Служба безопасности Украины в Донецкой области задокументировала противоправную деятельность пяти криминальных авторитетов, которые организовали так называемую «сходку» в одном из учреждений исполнения наказаний региона, сообщили ForUm’у в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что с воли в незаконном собрании принял участие «смотрящий» по одному из городов Донецкой области и прилегающими районами. Он отвечает за «общак» и непосредственно общается с «ворами в законе», которые попали в санкционный список СНБО.

Оперативники спецслужбы установили, что уголовники на собрании координировали между собой преступную деятельность, связанную с распределением доходов, полученных незаконным путем, и сфер преступного влияния. Также на «сходке» злоумышленники выбрали нового «смотрящего» за исправительной колонией.

Во время обысков по месту отбывания наказания и месту жительства фигурантов правоохранители изъяли 10 мобильных телефонов, черновые записи и деньги. Всем злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 255-2 (организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходке) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения для криминального авторитета, который находился на свободе.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились во взаимодействии с руководством исправительного учреждения и следователями Нацполиции под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные санкции против 557 «воров в законе», известных сейчас в мире.