Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг требует международного расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

Его заявление опубликовано в Twitter, передает УНИАН.

«Мы внимательно следим за принудительной посадкой в Беларуси рейса, следовавшего в Вильнюс, и за сообщениями о задержании оппозиционера Романа Протасевича. Это серьезный и опасный инцидент, который требует международного расследования», - говорится в сообщении.

В свою очередь США решительно осудили принудительную посадку самолета рейсом Афины-Вильнюс авиакомпании Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича в Минске.

Соответствующее заявление американского государственного секретая Энтони Блинкена обнародовано на сайте Госдепартамента США.

«Этот шокирующий акт, совершенный режимом Лукашенко, поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, в том числе граждан США», - говорится в сообщении.

Блинкен отметил, что «сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использование военных самолетов для сопровождения воздушного судна вызывают серьезную озабоченность и требуют полного расследования».

«Мы тесно координируем нашу реакцию с нашими партнерами, в частности ЕС, а также официальными лицами Литвы и Греции», - добавил госсекретарь.

Глава американского внешнеполитического ведомства заявил, что США требуют немедленного освобождения Протасевича и поддерживают скорейшее заседание Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения этих событий.

«Независимые СМИ являются важной опорой верховенства закона и жизненно важным компонентом демократического общества. Соединенные Штаты в очередной раз осуждают продолжающееся преследование режимом Лукашенко и произвольные задержания журналистов», - отметил Блинкен.

Он также призвал режим Лукашенко «уважать права человека и основные свободы».

Напомним, 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был на борту.

​Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главредом NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Около 21:40 самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс, приземлился без шести пассажиров на борту.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Украина требует от белорусских властей немедленно освободить Протасевича.