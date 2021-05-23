Семья в Православии всегда была не только ветвью человеческого рода, но и источником любви, поддержки и счастья.

Фото: Львовская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, глава отдела по делам семьи Львовской епархии протоиерей Михаил Коник рассказал в интервью о новом духовно-просветительском проекте «Дни семьи в монастыре».

«Невозможно не обращать внимание, что за последние годы понятие брака и семьи, как и отношение к ним, существенно изменилось – выросло количество разводов, люди не торопятся заключать браки, семейные традиции постепенно исчезают. Православная Церковь, обеспокоенная таким положением дел, всячески поддерживает традиционные семейные ценности и пытается вернуть человеку заботливое отношение к ним», - сказал протоиерей Михаил.

Священник рассказал, как и когда возникла идея запуска во Львовской епархии духовно-просветительского проекта «Дни семьи в монастыре».

«В течение многих лет я работаю в области семейных отношений. Во время общения на различных мероприятиях по вопросам семьи, как с духовенством, так и со светскими специалистами, неоднократно обсуждались идеи создания площадки, где можно открыто и конфиденциально пообщаться со священником о том, как выстраивать в своей семье правильные отношения. В течение многих лет ко мне, как к священнику, обращаются семейные пары за консультацией по различным вопросам семейных отношений. В конце прошлого года для православной молодежи в Свято-Воскресенском Ново-Афонском мужском монастыре Львова я читал курс лекций «Быть счастливым в семье». После этого, посоветовавшись с председателем епархиального отдела по делам молодежи иеромонахом Иовом (Ольшанским), у нас возникла идея создания духовно-просветительского проекта. В итоге мы получили благословение митрополита Львовского и Галицкого Филарета на воплощение проекта», - сказал глава епархиального отдела по делам семьи.

Он отметил, что все чаще в современном обществе говорится о кризисе понятия семьи и брака. «По словам специалистов, эта кризисность ежегодно набирает все большие темпы. Так, за прошлый год количество разводов выросло до 70%, а заключение браков уменьшилось на 29%. Традиционная семья, как общественный институт в мировом обществе, считается устаревшим стереотипом. Семейные отношения становятся безответственными, грех блуда и измены – нормой», - сказал священник.

По словам отца Михаила, общественные тенденции обесценивания семьи непосредственно ставят перед Церковью требование реагировать не только словами, но и конкретными действиями по сохранению традиционных семейных ценностей.

Также глава семейного отдела считает, что современность утратила понимание построения семейных отношений, а поэтому нужно учиться творить семейное счастье с начала.

«В Церкви веками формировалось определенное учение о семейных ценностях, понимание семейных отношений в соответствии с евангельским духом. Нет времени откладывать на потом или на кого-то, нам нужно работать уже и сейчас. Семья является приоритетным направлением работы как общественных институтов, так и непосредственно самой Церкви», - подчеркнул священник УПЦ.

Протоиерей Михаил Конык отметил, что проект станет площадкой решения различных вопросов, возникающих в период формирования семейных отношений и в течение всего периода жизни семьи.

«Здесь открывается возможность всем желающим совместными усилиями найти путь к счастливому семейному бытию вместе. Проект предусматривает индивидуально-консультационные встречи, обсуждение проблемы конкретной семьи или отдельно взятого человека со священником. Также проект предусматривает проведение открытых лекций для всех желающих. Поэтому в его рамках будет действовать лекторий «Семейное счастье», где будет рассматриваться широкий спектр тем, касающихся семьи и семейных отношений», - рассказал он.

Священник напомнил, что в пространстве семейного счастья особое место занимает молитва, поэтому проект предусматривает молитвенную поддержку семей.

«Сам проект проходит по средам, четвергам и пятницам второй недели каждого месяца в помещении Свято-Воскресенского Ново-Афонского мужского монастыря во Львове по улице Пекарская, 59а. Он открыт для всех, кто хочет быть счастливым в семье. Это и молодые люди, которые только готовятся к бракосочетанию, и те, кто уже женаты. Также это семьи, оказавшиеся в кризисных ситуациях своих отношений, стоящие на грани развода», - добавил отец Михаил.

Глава епархиального отдела по делам семьи рассказал, что семьям, которые обращаются за помощью к Церкви, необходимо чтобы их услышали, их проблемой прониклись и, при возможности, помогли решить.

«Кто ищет, тот в любви получит. Очень часто сегодня можем встретить людей, ищущих счастья. У каждого оно свое, а для христианской семьи оно заключается в единстве двух сердец теперь и в вечности. Святитель Иоанн Златоуст, акцентируя внимание на «вечности» нашего семейного счастья, замечает: «Этот брак – лишь союз тел, а тогда будет единство души с душой, более тесное, приятное и необыкновенное». Поэтому счастье не дается уже и теперь, оно имеет способность наполнять, возрастать в нашей семье, создание нашего счастья зависит от нас самих», - считает священник.

В завершении протоиерей Михаил напомнил, что христианская семья – это подвиг создания счастья в упорном субъективном сотрудничестве супругов между собой и со Христом. «Только настоящая любовь способна подарить нам счастье. Будем счастливыми в своих семьях!», - подытожил он.