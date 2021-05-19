На заседании Трехсторонней контактной группы 19 мая стороны подтвердили гарантии безопасности для открытия КПВВ в Счастье и Золотом, сообщила украинская делегация в ТКГ.

«В ходе сегодняшнего общего заседания ТКГ в формате видеоконференции стороны подтвердили взаимные гарантии безопасности для разблокирования процесса открытия КПВВ «Счастье» и «Золотое» из неподконтрольной украинскому правительству стороны», - говорится в сообщении.

Координатор гуманитарной подгруппы посол Тони Фриш подтвердил готовность посетить эти КПВВ для объективной оценки выполнения условий для их открытия.

Кроме того, украинская сторона предложила согласовать план разминирования графику проведения ремонтных работ на ключевых объектах критической инфраструктуры вблизи линии разграничения, несмотря на то, что большинство из таких объектов находится именно на участках, предварительно запланированы для разминирования на выполнение соответствующих решений по итогам Парижского саммита в декабре 2019 года.

Стороны согласились, что конкретные меры должны быть отработаны в ходе последующих консультаций Рабочей подгруппы ТКГ по вопросам безопасности. Основная цель этих мероприятий - создать безопасные условия для надлежащего функционирования объектов критической инфраструктуры, прежде всего обеспечивают потребности гражданского населения.

«Украинская делегация продолжает настаивать на необходимости скорейшего освобождения находящихся связи с конфликтом лиц и принимает все необходимые меры для этого. К сожалению, наши предложения не встречают должной реакции российской стороны», - говорится в сообщении.