Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по продаже земельных участков и приобретения права пользования ими через электронные аукционы».

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе парламента, законом усовершенствованы механизмы и процедуры продажи и передачи в пользование земельных участков, проведения прозрачности аукционов по продаже и передаче в пользование земельных участков государственной и коммунальной собственности путем проведения таких аукционов в электронной торговой системе.

Установлено, что продажа земельных участков государственной или коммунальной собственности и приобретения прав пользования ими (аренды, суперфиция, эмфитевзиса) осуществляются на конкурентных началах (на земельных торгах) в форме электронного аукциона в случаях и порядке, установленных главой 21 Земельного кодекса.

Не допускается отчуждение арендованных земельных участков государственной или коммунальной собственности без согласия арендатора.

Законом установлено, что «земельные участки государственной или коммунальной собственности продаются или передаются в пользование (аренду, суперфиций, эмфитевзис) отдельными лотами на конкурентных началах (на земельных торгах), кроме случаев, установленных частью второй статьи 134 Земельного кодекса».

Законом определены случаи, когда земельные участки государственной или коммунальной собственности не подлежат продаже, передаче в пользование на конкурентных началах (на земельных торгах).

Также изложены в новой редакции статьи 135-139 Земельного кодекса.

Законом установлено, что «Земельные торги проводятся в форме электронного аукциона в режиме реального времени в сети Интернет, по результатам проведения которого заключается договор купли-продажи, аренды, суперфиция, эмфитевзиса земельного участка с победителем земельных торгов, который предложил наивысшую цену за земельный участок, товары, или высшую цену за приобретение прав эмфитевзиса, суперфиция, или высокий размер арендной платы, зафиксированные во время проведения земельных торгов (далее - ценовое предложение).

Земельные торги проводятся в электронной торговой системе, находящейся в государственной собственности.

Порядок функционирования и администрирования электронной торговой системы утверждает Кабинет Министров Украины.

Земельные торги проводятся не ранее 30 дней и не позднее 45 дней со дня опубликования объявления о проведении земельных торгов. Согласно Заключительным и переходным положениям этот Закон вступает в силу через пять дней со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения», кроме пункта 3 настоящего раздела, который вступает в силу со дня опубликования этого Закона. Земельные торги по земельным участкам, которые до дня вступления в силу настоящего Закона были включены в перечень земельных участков государственной или коммунальной собственности и/или прав на них, выставленных на земельных торгах, и по которым не было опубликовано объявление о проведении земельных торгов, проводятся в порядке, установленном настоящим законом.

Земельные торги по земельным участкам, по которым до дня вступления в силу настоящего закона было опубликовано объявление о проведении земельных торгов, проводяться в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу настоящего закона.