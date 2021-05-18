также в разделеМир
В ЕС сделали уже 200 миллионов прививок от COVID-19 5
Экологи ФРГ подают в суд из-за разрешения уложить трубы Nord Stream 2 в немецких водах 8
Северная Македония высылает российского дипломата 9
В Беларуси заблокировали сайт TUT.BY 20
ЦАХАЛ заявляет об убийстве более 150 террористов в Газе 10
Израиль не намерен прекращать удары по Газе до четверга 13
ЕС продлил на год санкции против российских хакеров 8
СМИ: Билл Гейтс ушел из Microsoft из-за романа с сотрудницей 227
С территории Ливана запустили ракеты по Израилю 62
Индию накрыл мощнейший за 20 лет циклон 42
Всемирный экономический форум отменили из-за COVID-19 13
CNN: Чиновники Белого дома подверглись «акустической атаке» 11
Титул Мисс Вселенная получила 26-летняя мексиканка 25
Лукашенко разрешил применять против протестующих боевую технику 16
В Польше задержали подозреваемого в шпионаже на Россию 10
США закрыли последнее консульство в России 27
Французская компания заявила о создании новой COVID-вакцины 23
ФРГ разрешила достроить у себя «Северный поток-2» 26

Популярная у дайверов скала Арка Дарвина на Галапагосских островах обрушилась, сообщает ВВС со ссылкой на министерство окружающей среды Эквадора.

В ведомстве объяснили обрушение естественной эрозией.

Арка располагалась примерно в 1 км от необитаемого острова Кулпеппер, который входит в состав архипелага, состоящего из 234 островов и отдельных скал. Четыре острова обитаемы, на них проживают около 30 тыс. человек.

 

Галапагосские острова принадлежат Эквадору и находятся менее чем в 1 тыс. км от материкового Эквадора.

Острова известны большим разнообразием флоры и фауны, в XIX веке острова исследовал знаменитый английский ученый Чарльз Дарвин. Галапагосы популярны у туристов, которые приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на разнообразие видов, вдохновившее теорию эволюции Дарвина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги