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По прогнозам синоптиков, неделя с 17 по 24 мая должен быть дождливой. Возможное количество осадков - около 37-40 мм (составляет 60% месячной нормы). Предупреждают и о залповых грозовых дождях.

Как информирует КК «Киевавтодор», перед дождливой неделей бригады гидрослужб начали работать в усиленном режиме.

В частности, очищают смотровые колодцы, чистят решетки водостоков, ремонтируют ливнеприемники. Коллекторы дождевой канализации очищают гидромониторами. Работает и новая каналопромывочная машина. Она сочетает функции илососа и гидромонитора.

Для расчистки колодцев используют другую спецтехнику - механизмы для очистки колодцев и прицепы. Сейчас задействовано 32 единицы спецтехники.

Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника.

Всего КК «Киевавтодор» имеет 73 единицы спецтранспорта и спецсредств для ликвидации последствий непогоды.
ForUm

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