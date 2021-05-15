В Днепропетровскую епархию УПЦ привезли список чудотворной иконы Божией Матери «Почаевская».

Фото: Днепропетровская епархи УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.dp.ua, икону Богородицы привезли по инициативе ктиторов храма Успения Пресвятой Богородицы в Новоселовке на празднование 240-летия со дня его основания.

Икону торжественно встретил митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней вместе с викарием Днепропетровской епархии архиепископом Новомосковским Евлогием, сонмом духовенства и верующими.

Затем чудотворный образ привезут в храм в честь иконы Божией Матери «Иверская» на жилмассиве Северный в городе Днепр, после совершения здесь всенощного бдения в 17.00 и Литургии 15 мая в 09.00 икону перевезут в Спасо-Преображенский кафедральный собор, где в 13.00 состоится молебен с акафистом перед Почаевской иконой, а в 15.30 — образ крестным ходом перенесут к Свято-Троицкому кафедральному собору.

В воскресенье 16 мая в Свято-Троицком соборе будет совершено две литургии: в 07.00 и в 09.00. На протяжении перед иконой Божией Матери будут совершать молебны с акафистами.

Прощание со святыней состоится в понедельник 17 мая после Литургии, которая начнётся в 08.00.

***История чудотворной иконы связана с именем помещицы Анны Гойской – вдовы земского судьи, которая отличалась своей набожностью.

По преданию, в 1559 году Константинопольский Патриарх Неофит ездил в Москву, чтобы заручиться поддержкой православных иерархов. Возвращаясь, он заехал в Почаев, чтобы поклониться Стопе Богородицы. Греческий Патриарх останавливается в поместье Анны Гойской и в знак благодарности за теплый прием подарил ей икону Богородицы.

Более 30 лет икона находилась в замке Гойской, и в 1597 она дарит святыню Почаевскому монастырю.

В 1675 году Почаев осадили турки. По преданию, в это время монахи усиленно стали молиться у святого образа и произошло чудо – Богородица явилась над Почаевской горой, закрыв обитель своим омофором.

Уже более 400 лет от Почаевской иконы, написанной в византийском стиле на небольшой липовой доске, по молитвам верующих совершаются чудеса. Она хранится над царскими вратами в Успенском соборе, и каждое утро после полунощницы ее торжественно опускают на поклонение верующим.