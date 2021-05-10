С введением карантина многие люди оказались на грани выживания, и помощь Церкви для них является единственным способом выжить.

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Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravlife.org, о социальном служении в Винницкой епархии в условиях карантина рассказал руководитель информационного отдела диакон Андрей Балан.

«Дело в том, что с начала карантина очень много людей обращается к Церкви за помощью не только в нашей, но и в других епархиях. Людям очень трудно выживать в условиях постоянных карантинов, многие потеряли работу, здоровье, кому-то нужна помощь на срочную операцию или лекарства. Обращаются постоянно, а количество таких обращений растет ежедневно.

Именно поэтому по благословению управляющего Винницкой епархией Украинской Православной Церкви митрополита Винницкого и Барского Варсонофия, учитывая большую загруженность, сложившуюся за последние месяцы на базе епархиального отдела благотворительности и социального служения, было создано два отдельных отдела – епархиальный отдел благотворительности и епархиальный отдел социального служения», - сказал диакон Андрей Балан.

По его словам, с введением карантина обращений от людей в Церковь стало гораздо больше, поскольку не только физически, но и экономически люди сильно пострадали от пандемии.

«Мы стараемся всем помочь по возможности. Для решения вопросов о предоставлении благотворительной денежной помощи мы просим предоставить какой-то официальный документ или справку по поводу того, когда запланирована операция, на какое число, сколько она стоит. Это нужно, чтобы оказать помощь именно тому человеку, который в ней нуждается и избежать возможного мошенничества. К сожалению, такие случаи бывают. Поэтому, например, при оказании помощи на лечение или операцию, есть определенный алгоритм действий, который мы используем, когда человек обращается к нам за помощью», - подчеркнул руководитель информационного отдела.

Отец Андрей отметил, что в епархии работаю над составлением определенной системы оказания благотворительной помощи. «Сейчас, для получения такой помощи от Церкви, прихожанин обращается к своему настоятелю со своей проблемой, настоятель храма – к руководителю отдела, а руководитель отдела собирает все документы и просит опубликовать для сбора средств. У нас нет какого-то фонда для подобных действий, все средства – это добровольные пожертвования прихожан храмов и мирян. Наша задача – донести до людей эту информацию, систематизировать ее, собрать средства, помочь человеку, обратившемуся за помощью. Хочу отметить, что средства собираются не только на операции, а также на лекарства, реабилитацию, на все. Сбор средств также идет на приходах. Батюшка объявил проблему и прихожане собирают добровольные пожертвования. Епархия помогает более крупными суммами, когда приход не может справиться своими силами», - рассказал он.

По словами священнослужителя, в настоящее время в епархии существует фонд для поддержки священников, заболевших ковидом.

В завершении он отметил, что среди тех, кто обращался к нам за помощью есть родственники ветеранов Второй мировой войны, которых с каждым годом становится все меньше. «Государство вспоминает о них традиционно раз в год, а наша задача – помнить о них всегда. Они – наши прихожане, мы постоянно встречаемся с ними и стараемся максимально помогать. Живых мы должны вспоминать ежедневно, а в такие дни, как 9 Мая, мы должны молитвенно вспоминать тех, кому мы уже помочь не в состоянии материально, только молитвой с упоминанием их героических поступков», - считает руководитель отдела.

«Люди, разочаровавшись в помощи со стороны государства, в тяжелые времена вспоминают тех, кто может помочь им на самом деле. Люди обращаются к Богу и Церкви, и наша задача сделать так, чтобы человек понял, что он принял верное решение», - подытожил диакон Андрей Балан.