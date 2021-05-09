Всплеск COVID-19 в Германии остановлен. Об этом в субботу, 8 мая, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, пишет ТАСС.

«Кажется, нам удалось остановить третью волну», - заявила Меркель.

Канцлер выразила надежду, что в стране постепенно ослабят карантинные ограничения.

«Теперь в Германии будет постепенно большее возможно - там, где число заражений падает»,- добавила она.

В свою очередь глава МОЗ Германии отметил, что в стране суточный прирост заболеваемости коронавирусом снижается на 2-4 тысячи человек в сравнении с показателями прошлой недели. В ФРГ активно ведется кампания по вакцинации населения и действует карантин.

По последним данным, число заразившихся COVID-19 в ФРГ превысило 3,5 млн человек, количество летальных случаев достигло 84,4 тыс. За последние сутки в стране выявлено более 15 тыс. новых случаев заражения. С марта в стране действует карантин.