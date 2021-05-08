также в разделеРелигия
Священник УПЦ рассказал что такое Артос и как его употреблять 6
На Днепропетровщину привезут список чудотворной Почаевской иконы Богородицы 9
В столичном Десятинном монастыре УПЦ почтили икону, перед которой явилась Богородица 52
В УПЦ провели выставку детских рисунков ко Дню матери 29
В сети доступен текст службы Фоминой недели с переводом и объяснениями 12
В УПЦ обеспокоены возможной новой волной захватов храмов 18
В УПЦ рассказали об Антипасхе и о традиции поминать усопших 18
Митрополит Антоний рассказал, чему учит пример апостола Фомы 10
На Закарпатье УПЦ восстанавливают сгоревший жилой корпус монастыря 11
На Кировоградщине УПЦ отпели 46 перезахороненных воинов Второй мировой войны 13
Юридический отдел УПЦ опроверг заявление ПЦУ о решении Верховного суда в их пользу 10
Иерусалимский Патриарх дал оценку идее праздновать Пасху вместе с католиками 11
На Закарпатье освящен новый храм УПЦ 12
На Ровенщине воспитанники воскресной школы УПЦ передали продукты в дом престарелых 16
В РПЦ объяснили, почему в Церкви не меняется ничего веками 11
Митрополит УПЦ рассказал о христианском подвиге гонимых общин УПЦ 11
В Одессе священники УПЦ провели праздник для слабослышащих детей 8
На Черкасчине появится новый храм УПЦ 10

На Черниговщине в селе Хомино Нежинского района освятили часовню УПЦ в честь святой равноапостольной княгини Ольги.

Фото: Нежинская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, по благословению митрополита Нежинского и Прилукского Климента освящение совершил секретарь епархиального управления протоиерей Валерий Дашко 

Строительство часовни на местном кладбище велось силами прихожан УПЦ во главе с местным жителем Александром Залозным.

После освящения священники Нежинской епархии поздравили местных жителей с окончанием строительства и передали поздравления от правящего архиерея.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги