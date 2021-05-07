В Ярунском лесничестве в Новоград-Волынском районе от локального смерча пострадали 20 гектаров леса, сообщает Житомирское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

«Локальный смерч зафиксировали на днях на территории Новоград-Волынского района. От него пострадали насаждения государственного предприятия «Новоград-Волынское опытное лесоохотничье хозяйство». В Ярунском лесничестве сильный ветер частично повредил квартал насаждений осины зрелого возраста», - говорится в сообщении.

При обследовании зафиксировано комбинированные повреждения: ветровальные и буреломные. Часть площади имеет незначительные повреждения, часть - пострадала больше.

Поскольку обследования еще продолжаются, то на данный момент можно говорить об ориентировочных площадях поврежденных насаждений – около 20 гектаров.

К разработке бурелома лесоводы возьмутся по завершению сезона тишины.

Напомним, согласно ст. 39 Закона Украины «О животном мире» в период массового размножения диких животных, с 1 апреля по 15 июня, запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства, в том числе санитарных рубок леса.