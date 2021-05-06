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США рассмотрят запрос Украины о предоставлении вооружения, заявил в интервью Радио Свобода государственный секретарь США Энтони Блинкен.

«Конечно, мы рассмотрим любой запрос. Здесь ключевым партнером Украины является Пентагон. Сейчас мы думаем над тем, какая дополнительная помощь - кроме того очень значительной помощи, которую мы уже предоставили, в частности оснащение, - была бы полезной для Украины именно сейчас. Этот вопрос на стадии активного рассмотрения », - отметил Блинкен.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение в Украине американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его мнению, это нужно не только для защиты Украины, а и всего Запада.
ForUm

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