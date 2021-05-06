Украина и Соединенные Штаты Америки достигли важных договоренностей в вопросах безопасности. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в видеообращении в социальной сети Facebook о результатах переговоров с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает УНИАН.

«Очень конструктивная встреча была у меня с Тони Блинкеном. Очень откровенная - и это самое важное - доверительный разговор был у Тони Блинкена с президентом Украины. Очень хороший разговор у него состоялся с премьер-министром Украины. Мы действительно договорились о нескольких вещах, важных для украинской безопасности, важных для украинских реформ, и мы будем работать над их выполнением в интересах Украины и Соединенных Штатов, и вообще евроатлантического пространства как такового», - сказал Кулеба.

Глава МИД выразил убеждение, что все будет хорошо.

«Мы победим, мы над этим ежедневно работаем. Главное - не вестись ни на какие конспирологии и не бояться своими руками решать свою судьбу. Никто нас никогда не предаст, пока мы сами себя не предадим. Никто не сможет поднять Украину, пока мы сами не опустим руки и не потеряем веру в себя. Давайте этим руководствоваться, давайте быть сильными, а не постоянно жаловаться и плакать о том, какие мы несчастные и как везде все против нас», - подчеркнул Кулеба.

Он убежден, что Украина имеет достаточно сил, чтобы защитить себя и меняться к лучшему.

«Все в наших силах, а когда рядом есть такие друзья, как Соединенные Штаты, то дело становится еще легче», - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что сегодня откровенно сказал Блинкену, что США являются союзником номер один для Украины в вопросах безопасности и обороны.

«Это правда, и мы будем в дальнейшем с ними работать над тем, чтобы освободить наши территории, чтобы принести мир на нашу землю», - подчеркнул Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что обсудил Блинкеном вопрос о заключении в будущем «очень серьезного» двустороннего соглашения между Украиной и США.