Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном подписание в будущем важного документа со США.

Об этом глава Украинского государства сказал во время пресс-конференции с Энтони Блинкеном в Киеве, передает Укринформ.

«Мы говорили о вопросе Альянса, вопросе возможного двустороннего очень серьезного соглашения, но это вопрос будущего и сейчас слишком рано говорить о деталях», - сказал Зеленский, не уточнив, о каком именно будущем соглашении идет речь.

В целом президент высоко оценил уровень поддержки США Украины. «Я хочу поблагодарить двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки, действительно это происходит и увеличивается военная поддержка, увеличивается финансовая поддержка», - добавил он.