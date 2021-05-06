также в разделеПолитика
В ЕС призвали Украину выполнить рекомендации «венецианки» по законопроекту о ВСП 10
Шмыгаль прокомментировал встречу с Блинкеном 12
Броницкая: Власть с подачи посольства США начала репрессии против Медведчука – единственного, кто договорился о производстве вакцины от COVID-19 22
Зеленский уверяет, что отката реформ не будет 19
Блинкен заверил, что для визита Байдена в Украину найдут время 13
Блинкен: РФ сохраняет на границе с Украиной значительные военные силы 13
Блинкен: Перед Украиной стоят два вызова – Россия и коррупция, и они взаимосвязаны 20
Зеленский пригласил Байдена в Украину 13
Блинкен обсудил с нардепами реформы и смену руководства Нафтогаза 22
Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко – второй 17
Началась встреча Зеленского и Блинкена 20
Молчанов: Санкции власти против Медведчука и Марченко – лишь начало репрессий в отношении оппозиции 37
СМИ в Австралии: Антироссийский курс и санкции против Медведчука привели к плачевным последствиям для Украины 55
Рада до 1 июня примет все законы, необходимые для сотрудничества с МВФ 11
Кулеба: Россия может осуществить «ползучую аннексию Азовского моря» 16
Блинкен прибыл в Киев 20
Венецианская комиссия обнародовала срочный вывод по законопроекту о ВСП 59
Зеленский – сенатору США: На Донбассе стало меньше снайперского огня 14

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном подписание в будущем важного документа со США.

Об этом глава Украинского государства сказал во время пресс-конференции с Энтони Блинкеном в Киеве, передает Укринформ.

«Мы говорили о вопросе Альянса, вопросе возможного двустороннего очень серьезного соглашения, но это вопрос будущего и сейчас слишком рано говорить о деталях», - сказал Зеленский, не уточнив, о каком именно будущем соглашении идет речь.

В целом президент высоко оценил уровень поддержки США Украины. «Я хочу поблагодарить двухпартийную поддержку Соединенных Штатов Америки, действительно это происходит и увеличивается военная поддержка, увеличивается финансовая поддержка», - добавил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги