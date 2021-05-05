На трассе Е95 Одесса - Киев возле с. Петроверовка и Ревова Березовского района Одесской области полностью сгорел пассажирский автобус, сообщает dtp.kiev.ua.
«Транспорт полностью уничтожен, предварительно все пассажиры успели покинуть автобус», - сообщается на странице сообщества.
Оператор регулярных автобусных перевозок Ecolines, которой принадлежал автобус, уточнил, что произошло возгорание рейсового автобуса Neoplan, который выполнял рейс сообщением Одесса – Минск.
«На момент инцидента в автобусе находились 60 пассажиров, все они были вовремя эвакуированы. Пострадавших нет», - говорится в сообщении.
В пресс-службе компании уточнили, что после того, как в 13:58 водители автобуса заметили задымление, была осуществлена срочная остановка, все пассажиры были выведены из салона. С помощью огнетушителя ликвидировать возгорание водителям самостоятельно не удалось.
«Автобус прошел предрейсовый осмотр, пока причины возгорания неизвестны. Пассажиров доставили к месту назначения дополнительным автобусом», - говорится в сообщении.
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