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Фото: Сарненская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sarny.church.ua, место под строительство нового храма в честь святого великомученика Георгия Победоносца освятил митрополит Полесский и Сарненский Анатолий.

После освящения архиерей пожелал настоятелю прихода протоиерею Владимиру Грицкевичу и прихожанам Божьей помощи в деле строительства храма.

«Вашими трудами и жертвами будет построен новый храм, который будет свидетельством нашей православной веры; храм, где будут совершаться Таинства, где будет совершаться молитва за живых и мертвых. Этот храм станет свидетельством человеческой любви к Богу и жертвенности, которую полесский люд отдает на строительство святыни ради будущих поколений, которые вспомнят про своих отцов, дедов и прадедов, о том, что они были православной веры, веры Христовой», - сказал митрополит Анатолий.
ForUm

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