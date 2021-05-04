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Благотворительный фонд «Фавор» приглашает учителей детских воскресных школ, действующих на базе храмов Украинской Православной Церкви, принять участие во Всеукраинском видеоконкурсе «Открытый урок».

Фото: из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на www.bf-favor.org, победителей отметят призами – видеопланшетами, а все преподаватели воскресных школ, чьи видеоуроки будут допущены к конкурсной программе, получат диплом участника.

«Этим конкурсом мы хотим выявить интересные методы преподавания и поблагодарить учителей воскресных школ за их бесценную работу. Давайте обмениваться опытом и создавать интересный учебный видеоконтент для духовного просвещения детей вместе!» – предложили организаторы.

Для участия преподавателям нужно заполнить анкету-заявку, а затем снять и отправить для оценивания жюри открытый видеоурок на одну из предложенных тем: Закон Божий, Евангельский или Библейский сюжет, двунадесятые праздники, жития святых.

Конкурсные работы принимаются до 11 июня 2021 года.

Победителей будут определять в номинациях: видео аудиторного урока для младшей группы (дети до 10 лет); видео онлайн-урока для младшей группы (дети до 10 лет); видео аудиторного урока для старшей группы (дети от 10 лет); видео онлайн-урока для старшей группы (дети от 10 лет).

Результаты конкурса будут оглашены 21 июня.

Подробнее о конкурсе «Открытый урок» можно узнать на сайте БФ «Фавор».

 
ForUm

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