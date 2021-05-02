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Церковь не обязует желающих причаститься на Светлой седмице к посту перед причащением.

Фото: «Православная жизнь»

Об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь».

«66-е правило святых отцов VI Вселенского Собора гласит: «От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до недели новыя (то есть Фомина воскресенья), во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражнятися, во псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе, и чтению Божественных Писаний внимая, и святыми тайнами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем, и вознесемся». Таким образом, участие в Таинстве Евхаристии на протяжении всей Светлой седмицы предписано непосредственно самим церковным законодательством», - объяснил Андрей Музольф.

По его словам, к сожалению не все православные христиане знакомы с этим правилом, а если даже кто и знаком, то не особо спешит его выполнять. «По большей мере данная практика нежелания причащаться на Светлой седмице в народе связана с другим нежеланием – отказаться от вкушения скоромной пищи. Согласно установившейся традиции, накануне причащения верующие выдерживают трехдневный пост. А так как на Светлой седмице, фактически после окончания продолжительного Великого поста, мало кто хочет поститься вновь, то и участие верующих в Евхаристии также наблюдается все реже», - сказал он.

Преподаватель КДА уточнил, что Церковь не обязует желающих причаститься на Светлой седмице к посту перед причащением. 

«Период Великого поста – это и так уже достаточно продолжительный отрезок времени, выдержав который мы можем приступать к Таинству Евхаристии на Светлой седмице даже после того, как съедим мясо накануне Причастия. Ведь пасхальный период фактически является особенным в жизни православного христианина. Во-первых, это время празднования величайшего события, «праздника праздников» – Пасхи Христовой, Славного Воскресения нашего Бога. Большего события в мире нет и быть не может. В связи с этим изменяется и сам круг богослужений, как общественных, так и частных: они становятся короче, но торжественнее, радостнее. А потому накануне Причастия верующему вместо особых трех покаянных канонов предписывается вычитать канон и часы Святой Пасхи, а также последование ко Святому Причащению», - напомнил Андрей Музольф.

Относительно же Исповеди перед Причастием преподаватель КДА объяснил, что если человек исповедовался накануне Пасхальной службы и решил причащаться всю Светлую седмицу, совершать Исповедь каждый день не обязательно, если, конечно, его совесть не отягчена какими-либо событиями и его самого внутри  ничто не гложет.
ForUm

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