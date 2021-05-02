В Киеве в одной из квартир в субботу отравилась семья из трех человек и прибывшие на вызов три медика. Все они госпитализированы.

Все пострадавшие были госпитализированы: ребенок в тяжелом состоянии - в ОХМАТДЕТ, двое родителей и 3 членов бригады скорой помощи в БСМП.

"С Берлинского, 19 поступил вызов о том, что ребенка охватили судороги. Пока врачи оказывали помощь ребенку - стало плохо и родителям. У них также начались судороги. Врачи вызвали еще одну медицинскую бригаду. Пока ждали подмогу - судороги начались и у врачей", - сказано в сообщении.

Для выяснения обстоятельств отравления, на место была вызвана полиция и ГСЧС.