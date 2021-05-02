Таджикистан и Киргизия начали отвод войск из зоны конфликта. Военнослужащие и военная техника сторон конфликта перемещается на места дислокации.
Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии, передает 24.kg.
«По состоянию на 9.30 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы. Движение транспортных средств по автодороге Ош — Исфана осуществляется беспрепятственно», - сообщили пограничники.
Отмечается, что пограничные подразделения Киргизии несут службу в усиленном режиме.
Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время