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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использование в экстренных случаях вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании Moderna.

На сайте ВОЗ отмечается, что вакцина была одобрена в пятницу, 30 апреля.

В марте 2021 года НВ писал, что американская компания Moderna объявила о старте нового этапа испытаний вакцины от коронавируса, в ходе которого эффективность препарата проверят на детях.

В компании заявили об этапе исследований с участием группы детей возрастом от шести месяцев до 12 лет. В Moderna добавили, что клинические испытания в данной возрастной группе пройдут среди «здоровых детей в США и Канаде».

30 ноября 2020 года американская компания Moderna сообщила, что эффективность ее вакцины против коронавируса достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения болезни — 100%.

Американский медицинский регулятор FDA одобрил вакцину от коронавируса производства Moderna 19 декабря. 6 января Еврокомиссия одобрила использование вакцины от коронавируса производства компании Moderna.

Напомним, ЕС летом откроет границы для вакцинированных.
ForUm

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