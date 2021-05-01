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Администрация президента США Джо Байдена стремится, чтобы у Украины оставалась возможность вступить в НАТО. Однако для этого необходимо провести реформы.

Об этом сказал на брифинге Филипп Рикер, и. о. помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии.

По его словам, Вашингтон стремится, чтобы Украина смогла функционировать в соответствии со стандартами НАТО.

«Администрация Байдена продолжает стремиться, чтобы двери в НАТО оставались открыты для претендентов, когда они будут готовы выполнять соответствующие требования и обязательства»,- сказал Рикер.

Он напомнил, что Украина выполняет Годовую национальную программу, которая позволяет взаимодействовать с Альянсом, а также имеет статус Партнера НАТО с расширенными возможностями.

«Это является частью необходимых усилий для построения более стабильной, демократической, процветающей и свободной Украины. И мы будем продолжать наше взаимодействие (с украинской стороной – ред.) во всех этих сферах»,- подчеркнул представитель Госдепа.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что опыт вступления балтийских стран в ЕС и НАТО дает основания для оптимизма относительно будущего членства Украины в этих альянсах.
ForUm

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