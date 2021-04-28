Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что опыт вступления балтийских стран в ЕС и НАТО дает основания для оптимизма относительно будущего членства Украины в этих альянсах.

Об этом он заявил в программе BBC HARDtalk, передает «Европейская правда».

Ведущий Стивен Сакур отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО – это «фантазии», потому что это - «красные линии» для Путина. Он спросил, почему украинская власть не признает невозможность вступления в союз перед украинским народом.

«В начале 90-х центральноевропейские страны, включая балтийские, слышали твердое «нет» на свое желание присоединиться к НАТО и ЕС. Россия говорила: это наша «красная линия», они никогда не присоединятся, они никогда этого не сделают. Но сейчас это произошло. Небо не упало на землю. Это заняло время, потребовались политические обязательства, но здесь нет ничего из области фантастики», - ответил Кулеба на аргументы ведущего.

Он также отметил, что украинский народ считает НАТО источником безопасности и стабильности, поэтому верит в членство в Альянсе независимо от персоналий у власти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время саммита НАТО в июне можно будет увидеть, какие страны поддерживают предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.