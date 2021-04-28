также в разделеОбщество
Кабмин утвердил «Дорогу Единства» между востоком и западом Украины
В СЕ призывали Украину расследовать причастность КГБ Беларуси к убийству Шеремета 5
С мая меняются правила получения субсидии 16
Подрыв военного авто на Луганщине квалифицировали как теракт 12
СМИ узнали, кто может сменить Степанова на посту министра 29
Террористы планировали распылить хлор в месте дислокации ВСУ на Луганщине 13
Экс-руководство МВД времен Майдана будут судить за покупку гранат у РФ 15
Еще 39 таможенников отстранили из-за санкций СНБО 21
Кива заявил, что его научного руководителя уволили, и пообещал ему пост министра 12
Укрзализныця назвала топовые направления на майские праздники 20
СБУ изъяла более 800 кг серебра у преступной группы, «отмывшей» 65 млн грн 12
ГПСУ: Россия отводит войска, но только в одном направлении 22
Харьков на 5 месяцев закрыли для фур 64
Львовский облсовет требует отменить присуждение Киве ученой степени 22
27 апреля. Картина дня 23
В Укргидрометцентре рассказали, когда придет потепление 28
Почти в каждом четвертом школьном меню нарушены нормы здорового питания 14
Осужден сепаратист, готовивший силовой захват власти на Закарпатье 38

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что опыт вступления балтийских стран в ЕС и НАТО дает основания для оптимизма относительно будущего членства Украины в этих альянсах.

Об этом он заявил в программе BBC HARDtalk, передает «Европейская правда».

Ведущий Стивен Сакур отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО – это «фантазии», потому что это - «красные линии» для Путина. Он спросил, почему украинская власть не признает невозможность вступления в союз перед украинским народом.

«В начале 90-х центральноевропейские страны, включая балтийские, слышали твердое «нет» на свое желание присоединиться к НАТО и ЕС. Россия говорила: это наша «красная линия», они никогда не присоединятся, они никогда этого не сделают. Но сейчас это произошло. Небо не упало на землю. Это заняло время, потребовались политические обязательства, но здесь нет ничего из области фантастики», - ответил Кулеба на аргументы ведущего.

Он также отметил, что украинский народ считает НАТО источником безопасности и стабильности, поэтому верит в членство в Альянсе независимо от персоналий у власти.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время саммита НАТО в июне можно будет увидеть, какие страны поддерживают предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

8
Теги