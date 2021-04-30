Украинская столица активно застраивается: ежегодно здесь появляются новостройки, в которых можно не просто купить жилье, но и получить доступ к ряду уникальных преимуществ. Этот жилой комплекс воплощает в себе инновационную модель идеального места для жизни и отдыха: закрытая от автомобилей и посторонних территория, продуманная лаунж-зона на крышах домов, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, а также вместительный трехуровневая подземная парковка. Изюминкой жилого комплекса является 150-метровый каскад музыкальных фонтанов.
Какие апартаменты есть в ЖК Бульвар Фонтанов
Этот комплекс представляет собой четыре здания разной высоты — от 8 до 24 этажей. Всего застройщик предусмотрел здесь 800 квартир, а последний дом был введен в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года. Это значит, что большинство апартаментов уже проданы, однако остаются и непроданные от застройщика варианты.
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Многие квартиры в этом жилом комплексе имеют террасу, балкон, а также большие панорамные окна. Некоторые из апартаментов являются двухуровневыми, причем они представлены как 2-комнатными вариантами с площадью от 86 м², так и просторным жильем на 5 комнат, размеры которого могут достигать 257 м².
В целом квартиры представлены широким перечнем планировок, что позволяет легко найти нужный вариант как на первичном, так и на вторичном рынке. Подобрать можно апартаменты с площадью от 45 до 418 м².
Основная информация про ЖК Бульвар Фонтанов
Все дома в этом комплексе возводились по монолитно-каркасной технологии строительства. В таких зданиях минимальное количество несущих стен, что открывает широкие возможности для перепланировки в будущем. Другими особенностями ЖК являются следующие:
- отопление — централизованное;
- высота потолков на каждом этаже — 3 метра;
- стены выполнены из кирпича, а в качестве утеплителя была выбрана минеральная вата;
- на подземной парковке предусмотрено 900 паркомест.
Кроме этого, в жилом комплексе предусмотрен консьерж-сервис, который оперативно выполняет любые бытовые поручения жильцов, а также моментально реагирует на форс-мажорные обстоятельства.
Возле ЖК Бульвар фонтанов можно найти большое количество объектов социально-бытовой инфраструктуры, среди которых школа, супермаркет Сильпо, парк Марии Заньковецкой. Добраться пешком как минимум до этих объектов можно за 5-6 минут. В 10 минутах неспешной ходьбы находится станция метро Дворец Украина, а в 15 минутах — торгово-развлекательный центр Ocean Plaza.
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