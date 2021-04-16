Во время саммита НАТО в июне можно будет увидеть, какие страны поддерживают предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ по итогам встречи с президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая участвовала во встрече в формате видеосвязи, сообщили ForUm’у в пресс-службе Украинского государства.

Он рассказал, что во время переговоров с французским коллегой поднимался вопрос предоставления Украине ПДЧ.

«В целом мы чувствуем поддержку Украины в вопросе ПДЧ, будущем членстве в Альянсе. Я хотел бы слышать конкретику, когда это возможно. Но это зависит не только от Франции, хотя, считаю, Франция играет большую роль в решении этого вопроса. В июне будет саммит НАТО, и там мы обязательно будем слышать, есть такой сигнал, и от каких конкретно стран мы услышим поддержку в вопросе ПДЧ», - отметил Зеленский.

В то же время президент отметил, что с канцлером Германии Ангелой Меркель вопрос членства Украины в НАТО сегодня не обсуждался, потому что на повестке дня была ситуация с безопасностью на Донбассе.