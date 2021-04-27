По материалам Службы безопасности Украины к 12 годам лишения свободы приговорен житель Закарпатья, который агитировал за принятие решений, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности нашей страны. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Правоохранители установили, что злоумышленник неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства нашего государства.

Он предлагал незаконное восстановление не предусмотренной Конституцией Украины так называемой административно-территориальной единицы - «Республика Подкарпатская Русь».

Для реализации своих намерений фигурант начал искать помощь в проведении подрывной деятельности против Украины среди организаций Российской Федерации. В частности, в начале 2014 он обратился к президенту РФ с просьбой провести миротворческую операцию для «... восстановления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь» и признать ее государственность.

По данному факту следователи Службы безопасности Украины начали уголовное производство.

Среди обнародованной переписки бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова найден план обеспечения федерального статуса Закарпатья, идентичный тому, который следователи СБУ изъяли во время обысков, связанных с сепаратистскими движениями в области.

Задокументировано, что летом 2014 года, находясь в РФ, злоумышленник разработал ряд документов, в которых изложил шаги по подготовке основания для силового захвата власти на Закарпатье.

Согласно изъятым в ходе обысков «документам» злоумышленник разработал схему запугивания представителей власти, захвата административных зданий и коммуникаций в Мукачево, Ужгороде, Хусте. Также он планировал создание «временного правительства», блокировку четырех автомобильных и двух железнодорожных перевалов, захват аэропорта.

Досудебным следствием установлено, что злоумышленник тайно хотел лишить властных полномочий органы государственной власти и местного самоуправления через вооруженное отстранение от исполнения полномочий.

В рамках уголовного производства, установлен ряд сообщников, которые планировали реализовывать силовой сценарий. В частности, самопровозглашенные «руководители силовых структур», лица, причастные к вербовке наших соотечественников. После тщательной проверки, причастных привлекли к уголовной ответственности.

Сейчас злоумышленник объявлен в межгосударственный розыск. Он скрывается от суда на территории Российской Федерации, поэтому судебное разбирательство осуществлялся в его отсутствие.

Решением Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области злоумышленник признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины и назначено ему наказание в виде двенадцати лет лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.