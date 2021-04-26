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Министерство иностранных дел Румынии объявило о высылке Алексея Гришаева, заместителя военного атташе при посольстве Российской Федерации в Бухаресте.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание Digi 24.

В МИД Румынии заявили, что деятельность Гришаева противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года.

Соответствующую ноту передали российской стороне 26 апреля. По этому случаю по просьбе министра Богдана Ауреску в МИД был вызван посол Российской Федерации в Бухаресте Валерий Кузьмин.

Напомним, высылка из России 20 сотрудников чешского посольства стала ответом на высылку из Чехии 18 российских дипломатов, которые, как утверждает чешские власти, работали на российские спецслужбы. По словам Кулганека, это решение никак не повлияло на работу российского посольства, поскольку российских дипломатов в Чехии в несколько раз больше, чем чешских в России. Действия российских властей фактически парализовали работу посольства Чехии в Москве.

Решение о высылке дипломатов чешские власти приняли в субботу, 17 апреля.

Чехия обвинила РФ в организации взрыва военного склада. Речь идет о взрыве, который произошел еще 16 октября 2014 на складах вооружения в восточной части Чехии и привел к многочисленным разрушениям и гибели двух местных жителей. Только за 6,5 лет руководство чешского правительства официально обвинило Россию в организации этой диверсии. По данным чешских СМИ, организованный взрыв был скорее осуществлен для срыва поставки оружия, в том числе в Украину.

 
ForUm

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