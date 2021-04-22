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На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы при рассмотрении резолюции в поддержку Алексея Навального в тексте исключили призыв к России расследовать отравление российского оппозиционера, сообщает «Европейская правда».

В проекте резолюции был пункт, который звучал следующим образом: «12.2.4 обеспечить честное и беспристрастное расследование возможного отравления господина Навального химическим оружием типа «Новичок» и участия российских властей в этом преступлении».

Однако при рассмотрении в сессионном зале была предложена поправка, по которой этот пункт вообще изымался из текста.

В конце концов поправку поддержали 96 голосами, 22 - против и 12 воздержались. Это была единственная поправка к резолюции, которую рассматривали в зале.

В тексте резолюции больше нет ни упоминания о «преступлении», ни призыва «расследовать». На сессии публично не объясняли аргументацию необходимости принятия этой поправки.

В принятой резолюции напоминают, что Европейский суд по правам человека уже постановил, что осуждение Навального по делу «Ив Роше» нарушило его право на справедливый суд, и призвал соответствующие органы РФ устранить нарушения, однако Верховный суд оставил приговор без изменений.

Также напоминают, что ЕСПЧ уже принял решение, которым требует от России освободить Навального, а Комитет министров СЕ в марте 2021 года  принял решение о выполнении данного решения.

Отмечается, что состояние здоровья оппозиционера в заключении существенно ухудшилось, а его просьбе об осмотре врачом по своему выбору не удовлетворили.

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к руководству России освободить политика Алексея Навального до 7 июня 2021 года. 
ForUm

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