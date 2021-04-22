Епископ Виктор (Коцаба) считает, что необходимо защищать учение Церкви от пропаганды ЛГБТ, а также обезопасить от неё детей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал епископ Виктор (Коцаба) в интервью pravoslavie.ru, комментируя появление в детских библиотеках Украины книги «Принцесса + принцесса: долго и счастливо», которая издана в виде комикса на тему ЛГБТ-отношений.

«Отношение Церкви к подобным явлениям может быть только отрицательным. И позиция Церкви в этом вопросе основывается на нескольких аргументах как религиозного, так и светского характера в целом. Библия четко нам говорит, что однополые отношения - это мерзость перед Богом, ибо блудники и мужеложники Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 9). ЛГБТ-идеология не имеет в Священном Писании даже малейшего намека на оправдание и не может найти места в сознании православного человека», - отметил епископ Виктор.

Архиерей отметил, что «современная культура создает образ худосочного, физически неразвитого и морально неустойчивого мужчины, который мало чем отличается от женщины, а современная женщина – это карьеристка, для достижения цели сметающая всё на своем пути», что является попыткой искажения Священного Писания.

Епископ Виктор напомнил, пресекать навязывание ЛГБТ-идеологии детям должны в первую очередь их родители.

«Нам уже надо бить тревогу не только для того, чтобы защитить учение Церкви, но, самое главное для того, чтобы обезопасить наших детей от пагубного влияния ЛГБТ-идеологии. Можно утверждать, что наше будущее во многом зависит от того, насколько нам удастся выстоять и победить в этой борьбе», - подчеркнул архиерей.

Он призвал родителей и общество быть внимательными, а не безразличными.

«Скажу больше, если бы родители не молчали, не демонстрировали свое безразличие, то и такого засилья ЛГБТ-пропаганды в школах не было бы. И на общественном уровне мы просто обязаны предпринимать какие-то шаги, чтобы противостоять распространению и популяризации этой пагубной аббревиатуры ЛГБТ, которая становится чуть ли не определяющей повестку дня», - заключил владыка.