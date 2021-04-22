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Президент России Владимир Путин сам ответит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому на предложение провести двустороннюю встречу на Донбассе, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да, президенту доложено. Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Мне сейчас нечего сказать», - сказал он журналистам, передает Интерфакс.

Песков также воздержался от ответа, возможна ли эта встреча именно на Донбассе, как это предложил Зеленский.

20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса. В видеообращении он заявил, что на заседании политических советников «нормандской четверки» 19 апреля прозвучало предложение встретиться на линии соприкосновения, чтобы максимально прояснить ситуацию.

«Я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война», - заявил он, обращаясь к президенту РФ.

Зеленский отметил, что Украина готова бороться за мир дипломатическим путем и в то же время готовится себя защищать. «Хочет ли войны Украина? Нет. Готова ли она к ней? Да. Перестанет ли Украина бороться за мир дипломатическим путем? Никогда. Будет ли Украина в случае чего себя защищать? Всегда. Наш принцип простой - Украина не начинает войну первой, но всегда стоит до последнего», - сказал президент.
ForUm

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