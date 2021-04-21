В Винницкой области в селе Теклевка монашеская община при Архиерейском подворье готовит тысячи пасок для больниц.
Фото: Фейсбук / пресс-служба Могилев-Подольской епархии
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Могилев-Подольской епархии, сестры милосердия и послушницы уже испекли около 2 тысяч пасхальных куличей и намерены подготовить еще столько же.
Благотворительная акция «С заботой о каждом» проводится по благословению митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита. Паски раздадут пациентам местных больниц к празднику Светлого Христового Воскресения.
Как сообщалось, на Закарпатье в рамках ежегодной благотворительной акции «Христос Воскрес -радуйтесь все!» православная молодежь при поддержке Украинской Православной Церкви испечет тысячи пасок и раздаст нуждающимся.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время