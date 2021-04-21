Заместителю посла США в РФ Барту Горману в среду вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников американского посольства в Москве, сообщили в МИД РФ.

«21 апреля в МИД России был вызван заместитель главы дипломатической миссии США в Российской Федерации Горман, которому вручена нота об объявлении persona non grata 10 сотрудников Посольства США в Москве. Указанным лицам предписано покинуть территорию нашей страны до конца дня 21 мая», - говорится в сообщении.

В Москве подчеркнули, что эта мера представляет собой «зеркальный» ответ «на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского Посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных persona non grata».

«В ближайшее время последуют дальнейшие шаги в рамках анонсированного в заявлении МИД России от 16 апреля комплекса ответных мер на последнюю «волну» незаконных антироссийских санкций США», - заявили в МИД РФ.

На прошлой неделе США обнародовали новый пакет санкций в отношении РФ, который включал высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам участвовать в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

Россия решила зеркально ответить на высылку российских дипломатов из США - говорилось, что десяти американским дипломатам будет предложено покинуть РФ.

Кроме того, американскому послу Джону Салливану рекомендовалось поехать в Вашингтон для консультаций.