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Американский посол в РФ Джон Салливан вернется в США на этой неделе, сообщает Axios со ссылкой на Госдеп.

«Посол Салливан вернется в США на этой неделе, чтобы навестить свою семью и встретиться с членами новой администрации, с которыми у него не было возможности проконсультироваться с тех пор, как он согласился продолжать служить на своем посту бессрочно», - сказал представитель Госдепа, отметив, что посол «вернется в Москву в ближайшие недели», передает Интерфакс.

Ранее Axios сообщал, что посол США в России Джон Салливан отказывается покидать страну, несмотря на рекомендации Москвы сделать это.

По данным издания, Салливан был вызван на встречу с помощником президента Юрием Ушаковым, который рекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с официальными лицами президента Джо Байдена, но посол продолжил свою работу в Москве.

В пятницу глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что Ушаков предложил Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные серьезные консультации».
ForUm

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