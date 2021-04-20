В поисках нового помещения предприниматели часто, не вникая во все нюансы, могут подписать невыгодный контракт с арендодателями. Мы расскажем, на что обратить внимание и как заключить хорошую сделку, чтобы не переплачивать. Если хотите престижный офис по хорошей цене, то обратите внимание на элитный БЦ Астарта, который расположился в Подольском районе столицы.

Главные преимущества аренды в бизнес центре

Аренда офиса в БЦ «Астарта» пользуется спросом. Все потому, что он расположен в историческом районе города с удобной транспортной развязкой на улице Ярославской. В пешей доступности находятся станции метро «Тараса Шевченко» и «Контрактовая площадь», также рядом есть остановки общественного транспорта, что позволит быстро добраться к компании и сэкономит время ваших сотрудников, клиентов и бизнес-партнеров.

Здание находится в живописном месте. Во дворе БЦ есть уютная рекреационная зона для отдыха. Сотрудники и гости вашей компании смогут насладиться природой и тишиной посреди городского шума. Кроме того, на территории здания есть конференц-залы, кафе, рестораны, кофейни, юридические и многие другие услуги.

Выбираем помещения под свой бюджет и требованиям

Цены на офис в аренду БЦ «Астарта» стартуют от 25 долларов за квадратный метр в месяц. Некоторые арендодатели на период локдауна предлагают гибкие и выгодные условия для аренды помещений. Этот бизнес – центр относится к А классу. То есть к самому дорогому и престижному. Здесь представлены лофт-офисы и помещения различной площади под офис. Также предприниматели могут снять офис с ремонтом или же сделать его самостоятельно.

Аренда офиса в Киеве занимает много времени и сил. Если вы хотите снять помещение оперативно, то лучше обратиться за помощью к специалистам.

Технические характеристики бизнес центра и офисного помещения

Перед тем, как арендовать офис, нужно изучить все технические характеристики понравившегося здания и предлагаемого помещения.

Бизнес- центр Astarta предлагает арендодателям массу преимуществ. Среди них: