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«Газпром» забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май, следует из результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.

На платформе RBP в понедельник бронировались дополнительные транзитные мощности на май. Из предложенных 15 млн куб. м в сутки были запрошены все 15 млн куб. м в сутки. На апрель, март и февраль «Газпром» выкупал чуть меньше - по 14,2 млн куб. м в сутки, передает Интерфакс.

У «Газпрома» на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб м забронировано дополнительно на аукционе - всего 124 млн куб. м в сутки.

В апреле «Газпром» прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

В январе 2021 года «Газпром» прокачивал через Украину в среднем по 124,51 млн куб. м в сутки, в феврале - 104 млн куб. м, в марте - 119,5 млн кубов.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.
ForUm

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