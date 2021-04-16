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Карантинная политика 2020-2021 и решения СНБО последних месяцев все больше наводят на мысль о том, что мы вступили в какую-то новую «пост-правовую» реальность.

Конституцию Украины и действующие законы вроде бы никто не отменял, базовые институции государства и права тоже продолжают функционировать, особые правовые режимы, такие как военный и режим чрезвычайного положения, тоже официально не провозглашались, но власти почему-то продолжают принимать все новые и новые решения за рамками права.

Если в случае с нарушениями законов и Конституции в ходе борьбы с Covid-19, еще угадываются попытки защитить наивысшую ценность, т.е. жизнь человека, то в политических перипетиях вокруг Конституционного Суда и избирательной санкционной активности СНБО – мотивации «ради всеобщего блага» не видно.

Те, кто олицетворяет собой государство и как никто другой заинтересован в его усилении, почему-то предпринимают шаги, разрушающие сами принципы государственного строительства. 

Ликвидация политической независимости КС не просто работает на построение очередного персоналистского режима и создает дисбаланс между ключевыми ветвями власти, но и ломает равновесие на более системном уровне - между властью общественного мнения (популистская тенденция) и властью установившейся нормы (правовая тенденция). Если в популистском угаре начнут приниматься неправовые решения, то некому будет это остановить. А охлократия и популизм, это плохой строительный материал для государства. 

Санкции СНБО против оппозиционных СМИ, пророссийских деятелей и тех десяти человек, на которых «повесили» всю контрабанду последних десятилетий – это вообще нонсенс, подрыв всей правовой системы и правосознания, как такового. В этих решениях присутствует все: нарушение законов и Конституции, нарушение принципа разделения властей, выход за рамки официальных полномочий, нарушение принципов и логики справедливого правосудия и т.д.

Как бы кому-то не хотелось, но не может наказание идти впереди расследования и судебного приговора. Не может быть правового государства без презумпции невиновности и права человека на защиту и справедливое правосудие. Не предусмотрены законом государственные санкции против физических лиц-соотечественников. Нельзя по закону никого лишить гражданства, ни на основе обвинений в контрабанде, ни на основе информации о наличии параллельного гражданства. Не может никакой государственный институт брать на себя функции СБУ, МВД, Генпрокуратуру, ГФС, НАБУ, Антикоррупционного суда и еще десятка других независимых институций, ни по-отдельности, ни тем более, одновременно.

Тот, кто пытается играться в подобное «гибридное» право, подрывает не столько дискредитировавший себя прежний порядок, сколько сам правовой режим, т.е., говоря обыденным, а не юридическим языком, привычку жить упорядоченно, в соответствии с общепризнанными правилами. Именно это отличает легальное государство, экономику, политику, общественную сферу от «deep-state».

Да, все понимают, что системы правопорядка и правосудия в Украине не обеспечивают в должной мере справедливости и равенства всех перед законом. Да, изменить систему, продолжая играть по ее правилам, невозможно – это факт. Нельзя ничего кардинально изменить, не пройдя этап демонтажа старого, который никогда не бывает безболезненным – это тоже понятно.

Но важно помнить также и другое!

В правовых системах, пусть даже и переходных, чрезвычайный период от «периода беспредела и произвола» отличается тем, что он провозглашается и протекает максимально открыто. Он носит непродолжительный и по возможности максимально очерченный во времени характер. Его «архитекторы» и «инженеры» имеют ограниченный мандат на реализацию своей специальной миссии и не могут быть бенефициарами конечного продукта. Любой переходный период, т.е. вынужденный и контролируемый Хаос, должен завершаться установлением нового Порядка, т.е. нового консенсуса, норм, институтов, правил и т.д. Но главное – любой должен отдавать себе отчет, что всякая «чрезвычайщина» это плохо!

Очень не хочется, чтобы и дальше в Украине утверждался дискурс «все что не безопасность – то оборона» и чтобы под лозунгом «борьбы за урожай» СНБО начал заниматься уборкой картошки.

Константин Кривопуст - адвокат, член Международного союза адвокатов (UIA)
ForUm

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