Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет о заинтересованности США оказывать Украине помощь на фоне стягивания российских войск к украинским границам.

Как передает УНИАН, об этом Остин сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Я призываю Россию уважать территориальную целостность Украины. Мы настроены оказывать помощь Украине в ее потребностях в самообороне», - отметил Остин.

Министр обороны отметил, что США уже оказывали Украине материально-техническую поддержку в прошлом и будут пытаться продолжать делать это в будущем.

По его словам, Соединенные Штаты оказывали Украине помощь нелетального характера и некоторые виды вооружения, а также отправляли военных инструкторов.

«И мы будем стремиться продолжать делать то же самое в будущем, основываясь на потребностях», - сказал Остин.

При этом, что будут изучены варианты оказания помощи Украине и предложены на рассмотрение президенту Джо Байдену.

Министр обороны выразил обеспокоенность в связи с наращиванием российских сил у границ Украины, и заверил, что ситуация на украинской границе внимательно отслеживается.

Остин сказал, что США продолжают консультации с партнерами в связи с этой ситуацией.

«Мы призываем Россию прекратить ее провокации и были более открытой в отношении этой последней деятельности», - отметил Остин.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.