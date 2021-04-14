также в разделеПолитика
В Европарламенте считают, что из-за Украины РФ могут отключить от SWIFT 25
Эхо Москвы: Влияние Медведчука не уменьшилось после санкций 18
Чаплыга: «Зеленым» стоит разобраться, кто им «кинул подлянку» с «делом Дудкина» 14
Кабмин нашел должность Милованову 17
Глава Минобороны Германии обвинила РФ в провокациях возле границ Украины 14
Завтра Рада снова соберется на внеочередное заседание 11
В ЕС допускают новые санкции против России из-за войск на границе 35
Колтунович: Фракция ОПЗЖ настаивает на первоочередном рассмотрении в Раде вопросов тарифной и промышленной политики 36
Зеленский предлагает создать новый суд вместо ОАСК 11
Песков в ответ на вопрос о войсках посоветовал «повлиять на Киев» 25
Округ №87: Треть местных жителей считают, что выборы сфальсифицировали 18
Рада урегулировала вопрос о финансировании больничных с 30 июня 35
Рада освободила выпускников от обязательного прохождения ГИА 20
Тупицкий просит суд запретить УГО не пускать его в здание КСУ 15
Байден предложил Путину встретиться 35
В Кремле сказали, связано ли ограничение авиарейсов в Турцию с Украиной 84
Международные аналитики уверены, что эскалация на Донбассе вызвана серией провокаций украинских властей 34
СМИ сообщают, что Зеленский собрался к Макрону 14

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили о важности продолжать оказывать поддержку Украине.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса по итогам встречи Блинкена и Столтенберга сегодня в Брюсселе, передает УНИАН.

«Они также заявили о необходимости, чтобы Россия немедленно прекратила агрессивное военное наращивание вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму. Государственный секретарь США и генеральный секретарь НАТО согласились, что продолжение оказания поддержки для Украины имеет крайне важное значение», - говорится в заявлении.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги