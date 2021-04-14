Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили о важности продолжать оказывать поддержку Украине.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса по итогам встречи Блинкена и Столтенберга сегодня в Брюсселе, передает УНИАН.

«Они также заявили о необходимости, чтобы Россия немедленно прекратила агрессивное военное наращивание вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму. Государственный секретарь США и генеральный секретарь НАТО согласились, что продолжение оказания поддержки для Украины имеет крайне важное значение», - говорится в заявлении.

Как ранее сообщал ForUm, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

В Главном управлении разведки Министерства обороны прогнозируют, что развертывание российских войск вблизи украинской границы продлится до 20 апреля.

Нынешняя эскалация со стороны Российской Федерации является системной и самой масштабной за последние годы, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.