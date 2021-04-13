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При таких подходах санкции можно уже сейчас применить к членам правительства, парламентариям, президенту. Например, за принятие решений в социально-экономической сфере вопреки ст. 3 Конституции. На это обратила внимание председатель комитета НААУ по вопросам верховенства права, член Венецианской комиссии от Украины (2009-2014 гг.) Марина Ставнийчук, сообщает «Перший незалежный» со ссылкой на «Закон и бизнес«.

Она отметила, что в ст. 2 закона говорится, в частности, о субъектах, осуществляющих террористическую деятельность.

«То есть должен быть установлен и доказан свершившийся юридический факт осуществления террористической деятельности именно соответствующим субъектом. Список закрыт», — подчеркнула она.

Но в ст. 3 Закона «О санкциях», где говорится об основаниях и принципах их применения, приведен «расширенный до бесконечности перечень действий». В частности, санкции можно применять не только к тем, кто способствует террористической деятельности, но и «нарушает права и свободы человека и гражданина, интересы общества и государства», что приводит к «созданию препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод».

«Возьмите тарифную политику, сферу трудовых отношений, здравоохранения, борьбы с эпидемиями, экологическую сферу и даже вопросы реформы децентрализации и тому подобное. Всюду есть вопиющие нарушения прав и свобод человека в Украине в современных условиях. Естественных, фундаментальных прав, установленных Конституцией», - подчеркнула Ставнийчук.

Следовательно, есть все основания для того, чтобы применить санкции к лицам, ответственным за такое положение вещей в государстве.
ForUm

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