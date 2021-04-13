Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что отправляется в Брюссель говорить с партнерами по НАТО о возможной практической поддержке Украине в случае обострения российской агрессии.

Об этом Кулеба сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник, сообщает «Европейская правда».

«Сейчас все усилия наших партнеров направлены на то, чтобы довести до РФ безрассудство ее дальнейшей вооруженной эскалации против Украины. Мы сейчас находимся в той фазе, когда должны быть максимальные вербальные сигналы всем каналам в РФ. И Германия, и Франция эти сигналы отправляют», - сказал Кулеба.

В то же время он отметил, что может наступить фаза, когда любых высказываний беспокойства и вербальных призывов к России будет крайне недостаточно.

«Поэтому уже сейчас надо говорить о том, какой практической может быть поддержка Украины в случае (мы делаем все для того, чтобы этого не допустить) масштабного вооруженного обострения», - добавил Кулеба.

Он уточнил, что его визит в Брюссель связан именно с этим.

Глава МИД подчеркнул, что необходимо отправить РФ сигнал о том, что любая вооруженная эскалация против Украины будет иметь для нее тяжелые последствия.

Одновременно министр подчеркнул, что Украина будет членом НАТО, однако этот вопрос не будет решен в ближайшие недели или месяцы.

«У нас сейчас отсчет идет на недели, а членство в НАТО - это все-таки не вопрос недель. Я убежден, что Украина будет членом НАТО, но это не тот вопрос, который будет решен в ближайшие недели или месяцы», - отметил он.

Напомним, Украина инициировала экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе и наращивание сил России на границе, которое состоится 13 апреля в Брюсселе. Участие в нем возьму глава МИД Дмитрий Кулеба.

Кулеба сможет увидеться с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе.

Также у главы МИД Украины запланирована встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.