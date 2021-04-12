Северодонецкая епархия Украинской Православной Церкви передала три метрические и исторические книги XIX века на постоянное хранение в Государственный архив Луганской области.

Фото: Северодонецкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sed-eparhia.com, акт передачи состоялся в Луганской областной государственной администрации.

Ранее на хранении в Госархиве Луганщины находилось 2940 метрических книг за 1787-1927 годы. Однако после 2014 года они остались в Луганске. Благодаря Северодонецкой епархии УПЦ, фонд архива пополнили: метрическая книга церкви Иоанна Предтечи за 1871-1873 годы, метрическая книга Екатеринославской Духовной Консистории Иоанно-Предтеченской церкви села Выше Бахмутского уезда за 1883-1885 годы и сведения об исповедниках 1851 года. Одна из них находилась в частной коллекции.

Как рассказали представители епархии – епископ Новопсковский Иринарх и архимандрит Мефодий (Агафонов), метрические книги ценны тем, что раньше, при крещении ребенка, священник заносил в них максимально возможный объем информации о семье.

Заместитель председателя Луганской ОГА Екатерина Безгинская поблагодарила епархию за сохранение исторических реестров.

«Сегодня нам передали еще три таких книги. Очень благодарна епархии, что вы сохранили эти исторические экспонаты и передали на государственное хранение, чтобы пополнить Национальный архивный фонд. Уверена, краеведы, исследователи и другие граждане ими обязательно будут пользоваться», - отметила Екатерина Безгинская.

Сообщается, что книги будут отреставрированы, оцифрованы и выложены на сайте Государственного архива Луганской области. Цифровые копии будут переданы в Северодонецкую епархию УПЦ.