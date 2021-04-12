Украина может получить от Международного валютного фонда 2,7 млрд долл. для пополнения международных резервов в рамках инициативы директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о распределении 650 млрд долл. для восстановления мировой экономики.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко по результатам встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.

«Мы обменялись мнениями по инициативе директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой о дополнительной аллокации SDR на сумму около 650 млрд долл., которая направлена на обеспечение дополнительной ликвидностью мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов МВФ. Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около 2,73 млрд долл., что будет способствовать наращиванию золотовалютных резервов и улучшению, по нашей предварительной оценке, показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов с текущего уровня 91% до около 98%», - написал он.

По словам Шевченко, в рамках диалога о продолжении сотрудничества с МВФ участники встречи обсудили много вопросов, в том числе ту часть программы, которая находится в пределах ответственности Национального банка.

«Хочу это подчеркнуть, у нас нет разногласий с экспертами миссии. Более того, у нас общее видение результата, которого мы хотим достичь», - отметил глава НБУ.

Также стороны обсудили инициативу МВФ по облегчению долговой нагрузки Судана, в частности, по уплате его долга перед МВФ другими государствами-членами. Такая операция откроет Судану доступ к программам финансирования МВФ, а, следовательно, - к ресурсам на осуществление необходимых экономических реформ.

«Господин Каммер выразил надежду, что Украина также присоединится к этой инициативе. Решение не потребует уплаты реальных денег от Украины, резервы под это Фонд уже сделал, но такой вопрос потребует соответствующего решения правительства Украины. Несколько лет назад Украина уже принимала участие в подобной операции в отношении Сомали», - сообщил Шевченко.



Как сообщал ForUm, 13 февраля Международный валютный фонд завершил дискуссии с представителями украинской власти. По итогам визита миссии МВФ в Украину стороны не смогли достичь соглашения о новом транше, поскольку Украине «нужен больший прогресс».