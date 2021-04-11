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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о создании Украиной национальной системы перехода на стандарты НАТО. Это должно ускорить путь к полноправному членству в Альянсе.

По словам Шмыгаля, Украина ввела уже 292 стандарта и руководящие документы НАТО, или 19% сделок по стандартизации, согласно исследованию центра Новая Европа.

«Запуск национальной системы перехода на стандарты НАТО даст Украине возможность ускорить свой путь к полноправному членству в Альянсе», — добавил он.

Шмыгаль рассказал, что запуск такой системы на этой неделе представила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Ее цель — объединить в единую систему как трансформации в Вооруженных Силах, так и во всем секторе безопасности и обороны, в частности защиту информации с ограниченным доступом, вопросы функционирования спецслужб.

Стефанишина сообщила, что благодаря переходу к стандартам НАТО ВСУ будут оперативно совместимы с армиями государств-членов Североатлантического Альянса при совместных действиях во время операций по урегулированию кризисов. Кроме того, такая система поможет взаимосовместимо функционировать в отраслях оборонного планирования, управлении оборонными ресурсами и кадрами и административной деятельности.

Напомним, МИД Украины отметил поддержку международных партнеров на фоне эскалации со стороны России.
ForUm

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