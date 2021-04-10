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Послы стран "Большой семерки" провели встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Они заявили о важности выполнения Киевом условий программы Международного валютного фонда и макрофинансовой помощи от Европейского союза.

«Послы G7 вчера встретились с премьер-министром Денисом Шмыгалем для обсуждения широкого круга вопросов. Они подтвердили поддержку усилий Украины по воплощению реформ и подчеркнули важность выполнения согласованных условий программы stand-by МВФ и макрофинансовой помощи ЕС», - отмечается в сообщении.

Также послы обсудили ход реформ и важность эффективного управления в военно-промышленном комплексе и других отраслях экономики.

«Они также поощрили делать дальнейший вклад в глобальные усилия по противодействию изменению климата», - говорится в заявлении.

Напомним, ранее заместитель главы НБУ Юрий Гелетий заявил, что Нацбанк пока работает в рамках текущей программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Вопрос о новой программе еще не обсуждался с фондом.
ForUm

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