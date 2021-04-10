Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует второй раз за последний месяц посетить Брюссель, чтобы обсудить с партнерами США по НАТО эскалацию со стороны РФ и усиление угрозы для Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что Блинкен встретится с представителями НАТО и Евросоюза, поскольку «США обеспокоены передвижением российских войск возле границы с Украиной».

Агентство не уточняет даты планируемого визита, однако подчеркивает, что встречи госсекретаря будут проходить на протяжении почти всей недели.

Также в Брюсселе будет находиться министр обороны США Ллойд Остин, который проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

С 22 по 25 марта Блинкен тоже находился с визитом в Брюсселе, где, в том числе принял участие во встрече глав МИД стран НАТО.

9 апреля Энтони Блинкен провел переговоры с министрами иностранных дел Германии Хайко Маасом и Франции Жан-Ивом Ле Дрианом и обсудил с ними обострение на Донбассе. Участники переговоров подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский по итогам рабочей поездки на Донбасс заявил о необходимости нового перемирия.