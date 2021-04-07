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По состоянию на 1 апреля 2021 международные резервы Украины по предварительным данным составили 27 035 млн долл. США (в эквиваленте).

«В марте они уменьшились на 5%, учитывая значительные объемы погашения внешних и внутренних обязательств государства, которые частично были компенсированы валютными поступлениями в пользу правительства», - сообщила пресс-служба НАБУ.

В общем динамику резервов в течение марта определяли следующие факторы:

во-первых, операции по управлению государственным долгом. Общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил почти 1,3 млрд долл. США (в эквиваленте). В частности 570,5 млрд долл. США были направлены на обслуживание еврооблигаций (ОВГЗ), 325,2 млн долл. США - на обслуживание и погашение ОВГЗ, остальные – на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте. В то же время валютные поступления от размещения внутренних государственных облигаций (ОВГЗ) составили 473,7 млн долл. США. Кроме того, в марте было выплачено в пользу Международного валютного фонда 508,2 млн долл. США (в эквиваленте).

Во-вторых, переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В прошлом месяце их стоимость уменьшилась на 250,3 млн  долл. США.

В-третьих, операции Национального банка на межбанковском валютном рынке. Большую часть месяца валютный рынок был практически сбалансированным. В то же время в отдельные дни на рынке наблюдалась избыточное предложение валюты, что позволило Нацбанку пополнить резервы на 50,5 млн долл.

«Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», - резюмировали в НБУ.

Данные о международных резервах и ликвидности в иностранной валюте составляются и публикуются ежемесячно: не позднее 7 дня месяца, следующего за отчетным - предварительные данные; не позднее 21 дня месяца, следующего за отчетным - уточненные данные.

 
ForUm

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