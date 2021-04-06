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На Черниговщине во главе религиозной общины ПЦУ, захватившей храм УПЦ в селе Припутни, стоит отбывающий условное уголовное наказание, запрещенный в служении иеромонах Леонтий Прощенко.

Фото: Главком

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал секретарь Нежинской епархии Украинской Православной Церкви протоиерей Валерий Дашко в комментарии «Православная жизнь».

«На пути настоятеля и прихожан встали радикально настроенные люди из ПЦУ и не допустили к службе нашу религиозную общину. Сейчас во главе религиозной общины ПЦУ стоит отбывающий условное уголовное наказание за изготовление, хранение оружия запрещенный в служении бывший иеромонах УПЦ Леонтий Прощенко. Нежинская епархия УПЦ будет отстаивать закон и правду в судебных инстанциях. Мы действуем только в рамках закона, поэтому предполагаю, что процесс будет небыстрым», - отметил протоиерей Валерий Дашко.

Настоятель храма протоиерей Сергий рассказал, что рейдеры оставили свои автомобили, на которых приехали в село, чуть поодаль храма, как бы спрятав, чтобы их не увидели до того, как начнется захват.

«Я подозреваю, что замки на храме приверженцы ПЦУ заменили еще ночью с 3 на 4 апреля, поскольку утром, когда мы с прихожанами пришли на службу, во дворе храма уже были чужие молодые люди. Учитывая, что пришли мы очень быстро, я живу рядом с храмом и мне виден церковный двор из окна, активного взлома мы не застали. Это невозможно было сделать в течение 5 минут, но на храме уже были новые замки. Я не стал прерывать службу ПЦУ, которая к тому моменту уже началась, а вызвал полицию и ожидал с прихожанами приезда правоохранителей, не заходя в храм. После окончания службы, молодые люди, которые проникли в храм ранее, объявили его собственностью ПЦУ, а также сказали, что общину УПЦ больше в храм не пустят, повесили замки и уехали», - поделился отец Сергий.

Он подчеркнул, что актив ПЦУ, около 20 человек, состоял из неизвестных молодых людей. К ним присоединились всего несколько жителей села, среди которых был и клирик ПЦУ иеромонах Леонтий (Прощенко).

Как сообщалось ранее, на Черниговщине в селе Припутни 4 апреля около 20 приезжих праворадикалов во главе с запрещенным в служении в Нежинской епархии бывшим иеромонахом Леонтием Прощенко срезали замки с местной церкви.

Конфликт вокруг храма длится около двух лет. В сентябре 2019-го уже состоялась неудачная попытка захватить церковь. Не имея никаких правовых оснований на претензии по храму, радикалы срезали замки. Когда же местный священник и прихожане попытались помешать подобным действиям, против них применили физическую силу.
ForUm

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