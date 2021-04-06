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Национальный банк, идя на встречу банкам, отсрочил переходный период на урегулирование вопросов, связанных с выпуском электронных денег, до 15 июня 2021 года, сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отмечет, что в условиях карантина, вызванного пандемией COVID-19, участникам рынка нужно больше времени на доработку и настройку программного обеспечения, подготовку обновленных правил использования электронных денег.

Соответствующие нормы содержит постановление правления Национального банка Украины от 5 апреля 2021 № 28 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 11 сентября 2020 № 133», которре вступает в силу с 6 апреля 2021.
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